Депутат Мосгордумы Николай Губенко поблагодарил москвичей за доверие

11:24

Выдвинутый на выборы в Мосгордуму от КПРФ Николай Губенко, который победил в 37-м округе, обещает избирателям еще больше работать. «Я рад, что меня очень одобрили москвичи, все-таки полученный результат - серьезная цифра доверия. Буду трудиться, раз так доверяют, буду трудиться по возможности больше, чем трудился», - сказал Губенко. Напомним, 8 сентября он получил в своем избирательном округе более 58% голосов избирателей.Как отметил Губенко, накануне дня голосования он предпочел не участвовать в акциях протеста, а «точечно» общаться с жителями своего округа. «Я работал с ветеранами, с отдельными людьми. Делал все в пределах возможности, которые мне дают 24 часа», - заявил парламентарий.