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Глава ЛНР считает, Минские соглашения для Украины повод спекуляций и пиара

12:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти воспринимают Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе лишь как предмет для спекуляций и пиара. С таким заявлением выступил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Накануне [глава МИД Украины] Вадим Пристайко присоединился к нежелающим выполнять Минские соглашения Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому. Таким образом, практически все ключевые внешнеполитические деятели Украины дали понять, что Минские соглашения для них - это лишь предмет для спекуляций и пиара, но никак не инструмент для прекращения войны и завершения пятилетнего конфликта, в ходе которого от их рук гибнут ни в чем неповинные люди", - приводит заявление Пасечника агентство Луганскинформцентр.

Он напомнил киевской стороне, что под Минскими соглашениями стоят подписи четырех государств-гарантов, в том числе Украины, и что документ обязателен для исполнения, "включая закрепление особого статуса в конституции и амнистию для людей, которые не побоялись встать на защиту своих прав, и которых Киев начал за это сажать и убивать".

"Процесс закрепления особого статуса в Конституции Украины - ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие. Владимиру Зеленскому недостаточно давать обещания о прекращении войны, пора переходить к делу и выполнять существующие соглашения - это единственный реальный путь для установления мира в Донбассе", - подчеркнул глава ЛНР.  

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