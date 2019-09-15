Правительство Саудовской Аравии уверяет, что атаки не повлияли на экспорт нефти
12:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атаки на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко") не повлияли на экспорт нефти из королевства. Об этом, как сообщило в воскресенье государственное телевидение Саудовской Аравии, заявило правительство страны.
Кабинет министров Саудовской Аравии подтвердил, что из-за нападений на предприятия Saudi Aramco "экспорт нефти не был затронут или остановлен". Одновременно правительство королевства отметило, что "государственные органы и компания Saudi Aramco проводят масштабные мероприятия по всей стране, чтобы обеспечить готовность к любому возможному чрезвычайному происшествию и защитить потенциал государства в области экспорта нефти".
В субботу министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%.
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