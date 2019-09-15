Глава "Ростех" задумался о ребрендинге SSJ-100
13:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после серии проблем и катастрофы в Шереметьево может сменить название, в том числе, на российское. Такое мнение высказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РБК.
"Что касается ребрендинга - может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название", - сказал он.
Глава Ростеха считает, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в SSJ-100. По словам Чемезова, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом "покрывает эти расходы за счет военной статьи".
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