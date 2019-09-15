0
0
172
НОВОСТИ

В 2020 году РФ не нужен будет контракт с Киевом для транзита газа в ЕС

14:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по имплементации европейских энергетических норм в своё законодательство. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в европейском энергетическом секторе.

"Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своём законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведёт к прекращению транзита газа в ЕС", - отметил эксперт.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 15.09.2019
Япония хочет помочь Ирану в подготовке медицинских специалистов
0
57
14:45 15.09.2019
Завершен второй этап поставок российских С-400 в Турцию
0
106
13:45 15.09.2019
Глава "Ростех" задумался о ребрендинге SSJ-100
0
175
13:15 15.09.2019
Таиланд: 32 человека погибли и 418 тысяч семей пострадали из-за наводнения
0
179
12:45 15.09.2019
Правительство Саудовской Аравии уверяет, что атаки не повлияли на экспорт нефти
0
206
12:15 15.09.2019
Глава ЛНР считает, Минские соглашения для Украины повод спекуляций и пиара
0
218
11:45 15.09.2019
Первая изданная в Европе книга о событиях в Крыму выйдет в конце сентября
0
233
11:24 15.09.2019
Депутат Мосгордумы Николай Губенко поблагодарил москвичей за доверие
0
240
11:15 15.09.2019
На борьбу с терроризмом страны Западной Африки готовы потратить 1 млрд долларов
0
234
10:45 15.09.2019
После ДТП под Ярославлем Ространснадзор начал проверку перевозчика АО "Ярославское АТП"
0
277

Возврат к списку