Завершен второй этап поставок российских С-400 в Турцию
14:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства национальной обороны республики.
"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400", - указывается в документе.
В Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию "начались 27 августа 2019 года".
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