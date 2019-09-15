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Завершен второй этап поставок российских С-400 в Турцию

14:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства национальной обороны республики.

"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400", - указывается в документе.

В Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию "начались 27 августа 2019 года".

  

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