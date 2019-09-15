Япония хочет помочь Ирану в подготовке медицинских специалистов

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония намерена предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов для поддержания дружественных связей между двумя странами в условиях обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщило в воскресенье агентство Киодо, соответствующее предложение должен озвучить японский премьер-министр Синдзо Абэ во время планируемой встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани во второй половине сентября.

Отмечается, что подобный шаг не будет идти вразрез с санкционным режимом США в отношении Ирана, поскольку касается исключительно гуманитарной сферы. Иранская сторона при этом ранее настаивала на поставках японского медицинского оборудования, однако в Токио с осторожностью относятся к этой идее, так как в данном случае не исключена передача технологий военным.

Как ожидается, Абэ и Роухани встретятся в Нью-Йорке, когда там будет проходить Генеральная Ассамблея ООН. В последние годы они регулярно проводили там переговоры.