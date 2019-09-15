0
0
53
НОВОСТИ

Япония хочет помочь Ирану в подготовке медицинских специалистов

15:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония намерена предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов для поддержания дружественных связей между двумя странами в условиях обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщило в воскресенье агентство Киодо, соответствующее предложение должен озвучить японский премьер-министр Синдзо Абэ во время планируемой встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани во второй половине сентября.

Отмечается, что подобный шаг не будет идти вразрез с санкционным режимом США в отношении Ирана, поскольку касается исключительно гуманитарной сферы. Иранская сторона при этом ранее настаивала на поставках японского медицинского оборудования, однако в Токио с осторожностью относятся к этой идее, так как в данном случае не исключена передача технологий военным.

Как ожидается, Абэ и Роухани встретятся в Нью-Йорке, когда там будет проходить Генеральная Ассамблея ООН. В последние годы они регулярно проводили там переговоры.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 15.09.2019
Завершен второй этап поставок российских С-400 в Турцию
0
106
14:15 15.09.2019
В 2020 году РФ не нужен будет контракт с Киевом для транзита газа в ЕС
0
175
13:45 15.09.2019
Глава "Ростех" задумался о ребрендинге SSJ-100
0
175
13:15 15.09.2019
Таиланд: 32 человека погибли и 418 тысяч семей пострадали из-за наводнения
0
179
12:45 15.09.2019
Правительство Саудовской Аравии уверяет, что атаки не повлияли на экспорт нефти
0
206
12:15 15.09.2019
Глава ЛНР считает, Минские соглашения для Украины повод спекуляций и пиара
0
218
11:45 15.09.2019
Первая изданная в Европе книга о событиях в Крыму выйдет в конце сентября
0
233
11:24 15.09.2019
Депутат Мосгордумы Николай Губенко поблагодарил москвичей за доверие
0
240
11:15 15.09.2019
На борьбу с терроризмом страны Западной Африки готовы потратить 1 млрд долларов
0
234
10:45 15.09.2019
После ДТП под Ярославлем Ространснадзор начал проверку перевозчика АО "Ярославское АТП"
0
277

Возврат к списку