Япония хочет помочь Ирану в подготовке медицинских специалистов
15:15 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония намерена предоставить Ирану помощь в подготовке медицинских специалистов для поддержания дружественных связей между двумя странами в условиях обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщило в воскресенье агентство Киодо, соответствующее предложение должен озвучить японский премьер-министр Синдзо Абэ во время планируемой встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани во второй половине сентября.
Отмечается, что подобный шаг не будет идти вразрез с санкционным режимом США в отношении Ирана, поскольку касается исключительно гуманитарной сферы. Иранская сторона при этом ранее настаивала на поставках японского медицинского оборудования, однако в Токио с осторожностью относятся к этой идее, так как в данном случае не исключена передача технологий военным.
Как ожидается, Абэ и Роухани встретятся в Нью-Йорке, когда там будет проходить Генеральная Ассамблея ООН. В последние годы они регулярно проводили там переговоры.
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