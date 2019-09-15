Из-за циклона в Москве прогнозируется низкое атмосферное давление - Гидрометцентр
15:45 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас давление около нормы, но к завтрашнему дню-вечеру давление понизится очень значительно - на 13-15 мм ртутного столба. <...> В течение понедельника, вторника, среды, поскольку Москва будет вблизи центра циклона, будет такое низкое давление. Я бы даже сказал, что очень низкое", - отметил он.
Вильфанд добавил, что атмосферное давление придет в норму к субботе, так как циклон будет уходить на восток.
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