Джонсон о себе и ситуации с "брекзитом": Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится
16:00 15.09.2019 Источник: Интерфакс
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается выполнять призыв парламента о согласовании новой отсрочки Brexit, и заверил, что возможность выработать соглашение с ЕС о будущих отношениях вполне возможно.
"Я думаю, что мы добьемся своего. Я буду говорить с Жан-Клодом (с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - ИФ) о том, как это можно сделать", - сказал Джонсон в интервью изданию The Mail on Sunday в преддверии намеченных на начало следующей недели переговоров с Юнкером. "Я чувствую уверенность", - добавил премьер.
"Премьер-министр заявил, что если переговоры провалятся, то он проигнорирует шаг палаты представителей, велевшей ему добиться отсрочки Brexit", - пишет издание.
При этом Джонсон провел аналогию между себя и супергероем комиксов Халком. "Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится", - предупредил глава правительства.
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