Правительство Украины собирается постепенно снижать налоги
16:20 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Украины не планирует в будущем повышать налоги для населения, а наоборот, нацелен на постепенное их уменьшение. Об этом заявил во время пресс-конференции в воскресенье премьер-министр страны Алексей Гончарук.
"Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса, должны от этого отойти", - цитирует Гончарука агентство УНН. Премьер Украины отметил, что правительство стремится как можно эффективнее тратить "каждую копейку налогоплательщика".
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