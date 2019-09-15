В Москву едет высокопоставленный представитель Госдепа США

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17-18 сентября и обсудит двусторонние отношения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

"С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве", - говорится в заявлении.