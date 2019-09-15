ЕС видит в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии угрозу для всего региона

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки на предприятия компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко") на территории Саудовской Аравии угрожают безопасности в регионе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Атака беспилотников на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии представляет реальную угрозу для региональной безопасности. В то время, когда напряженность в регионе растет, это нападение подрывает текущие усилия по деэскалации и диалогу. Евросоюз вновь призывает к максимальной сдержанности и деэскалации", - отметили в ЕС, подчеркнув необходимость "установления фактов и определения ответственности за атаку".



