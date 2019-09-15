На юге Украины неизвестные осквернили памятник евреям и оставили записку с угрозой Зеленскому

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области Украины, оставив записку с угрозой в адрес президента Владимира Зеленского.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, [экс-министра транспорта Украины Евгения] Червоненко и меня", - сообщил в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке" директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

При этом он привел текст записки, в котором, помимо оскорблений в адрес указанных лиц, звучит также призыв не продавать землю в стране и угроза того, что такой шаг "быстро" приведет их к Холокосту.

Долинский разместил в социальной сети несколько фотографий с места происшествия. На фотографиях видно, что в центре мемориала, который представляет из себя большой камень, неизвестные нарисовали несколько свастик. Записка была прикреплена на постаменте.