В небе над Стамбулом прошли тестовые полеты российских Су-35 и Бе-200

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский многофункциональный истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 провели в воскресенье в небе над Стамбулом тестовые полеты. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Российские самолеты прибыли в крупнейший турецкий город для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет 17-22 сентября. По данным агентства, истребитель демонстрировал фигуры высшего пилотажа в течение 15 минут. Взлетевший вслед за ним Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, "Сухой Суперджет - 100", самолет-амфибия Бе-200.

Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.