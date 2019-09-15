В небе над Стамбулом прошли тестовые полеты российских Су-35 и Бе-200
21:30 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский многофункциональный истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 провели в воскресенье в небе над Стамбулом тестовые полеты. Об этом сообщает Анатолийское агентство.
Российские самолеты прибыли в крупнейший турецкий город для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет 17-22 сентября. По данным агентства, истребитель демонстрировал фигуры высшего пилотажа в течение 15 минут. Взлетевший вслед за ним Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.
Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, "Сухой Суперджет - 100", самолет-амфибия Бе-200.
Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
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