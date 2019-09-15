0
0
0
НОВОСТИ

В небе над Стамбулом прошли тестовые полеты российских Су-35 и Бе-200

21:30 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский многофункциональный истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 провели в воскресенье в небе над Стамбулом тестовые полеты. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Российские самолеты прибыли в крупнейший турецкий город для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет 17-22 сентября. По данным агентства, истребитель демонстрировал фигуры высшего пилотажа в течение 15 минут. Взлетевший вслед за ним Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, "Сухой Суперджет - 100", самолет-амфибия Бе-200.

Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 15.09.2019
Ситуация в Саудовской Аравии может спровоцировать рост цен на нефть марки Brent
0
124
19:30 15.09.2019
На юге Украины неизвестные осквернили памятник евреям и оставили записку с угрозой Зеленскому
0
204
18:30 15.09.2019
В Казахстане на трассе Екатеринбург - Алма-Ата столкнулись поезд и автобус
0
254
17:50 15.09.2019
В проект бюджета на 2020 год Украина запланировала займ почти на 15,3 млрд долларов
0
267
17:30 15.09.2019
ЕС видит в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии угрозу для всего региона
0
277
16:34 15.09.2019
В Москву едет высокопоставленный представитель Госдепа США
0
404
16:20 15.09.2019
Правительство Украины собирается постепенно снижать налоги
0
353
16:00 15.09.2019
Джонсон о себе и ситуации с "брекзитом": Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится
0
377
15:45 15.09.2019
Из-за циклона в Москве прогнозируется низкое атмосферное давление - Гидрометцентр
0
361
15:15 15.09.2019
Япония хочет помочь Ирану в подготовке медицинских специалистов
0
381

Возврат к списку