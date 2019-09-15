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В Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии прибыл президент Ирана

22:30 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в воскресенье в Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии, который пройдет 16 сентября. Информация об этом приводится на официальном сайте иранского президента.

Помимо переговоров в трехстороннем формате с главами России и Турции, президент Ирана проведет двусторонние встречи с Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. При этом, кроме сирийской проблематики, политики планируют обсудить широкий круг вопросов, включая развитие экономических отношений и региональную безопасность.

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