В Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии прибыл президент Ирана

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в воскресенье в Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии, который пройдет 16 сентября. Информация об этом приводится на официальном сайте иранского президента.

Помимо переговоров в трехстороннем формате с главами России и Турции, президент Ирана проведет двусторонние встречи с Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. При этом, кроме сирийской проблематики, политики планируют обсудить широкий круг вопросов, включая развитие экономических отношений и региональную безопасность.