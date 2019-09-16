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Образовавшейся у Восточного побережья США циклон "Умберто" перешел в категорию ураганов

08:50 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальные порывы ветра циклона "Умберто", образовавшегося у Восточного побережья США, превысили 33 м/с, в результате чего он перешел в категорию ураганов. Об этом сообщается в воскресенье на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, сейчас эпицентр стихии находится в Атлантическом океане примерно в 320 км к северо-востоку от побережья штата Флорида и в 270 км к северу от Багамских островов. Ураган движется на северо-восток по направлению к Бермудским островам со скоростью 1,7 м/с.

Порывы ветра от 33 м/с соответствуют первой категории по шкале Саффира - Симпсона.

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