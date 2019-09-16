Перспективы колебания цен на нефть из-за атак в Саудовской Аравии неясны - Госстат КНР
08:40 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перспективы колебания мировых цен на углеводороды в связи с недавней атакой беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии пока неясны, и на фоне сравнительно невысоких глобальных расценок на данный энергоноситель не следует делать какие-либо скоропалительные выводы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.
"За тем, насколько ситуация в Саудовской Аравии повлияет на международные энергетические рынки, еще предстоит понаблюдать", - подчеркнул он на пресс- конференции.
Представитель напомнил, что в последнее время глобальные расценки на нефть держатся на довольно низком уровне. Он отметил, что в августе цены международных поставщиков углеводородов в среднем понизились по сравнению с июлем на 6%.
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