Власти оценивают ущерб от паводка 2019 года в Приамурью в сумму более чем 6 млрд руб

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от паводка 2019 года в Амурской области составил более чем 6 млрд руб. сообщается во вторник на сайте регионального законодательного собрания.

"Более чем в 6 миллиардов рублей оценен ущерб, нанесенный Приамурью наводнением 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, из этой суммы 1,3 млрд руб. - выплаты жителям области в связи с утратой имущества. В пятницу состоялось селекторное видеосовещание депутатов областного парламента с органами местного самоуправления и органами государственной власти региона. На нем обсудили превентивные меры борьбы с последствиями паводков - как избежать подобных катастроф в будущем. В частности, был рассмотрен вопрос возможности ограничения строительства в зонах, подверженных риску затопления, необходимые для этого изменения федерального законодательства и нормативных правовых актов области.

"В Благовещенском районе, начиная с 2014 года, было выдано 129 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в зонах риска, хотя мы внесли изменения в правила землепользования и застройки и выделили территории подтопления. Но так как эти зоны риска не поставлены на кадастровый учет, население оспаривает наши решения в суде, и мы вынуждены выдавать разрешения на строительство", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы района Сергея Матвеева.

Отмечается, что представители областной прокуратуры подтвердили, что запретить подобные стройки или признать объекты незаконными в регионе пока невозможно из-за отсутствия установленных и внесенных в реестр особых зон. Согласно постановлению правительства РФ, границы зон затопления определяет федеральное агентство водных ресурсов, но на основании предложений органов исполнительной власти регионов. В Приамурье это полномочия министерства природных ресурсов, график определения зон затопления и подтопления уже разработан, рассчитан до 2026 года, в общей сложности данную работу необходимо провести в 358 населенных пунктах области.