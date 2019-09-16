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Кинопродюсер Иэн Смит сообщил, о планах на съемку еще двух фильмов из серии "Безумный Макс"

10:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джордж Миллер - режиссер серии фильмов "Безумный Макс" - планирует снять две кинокартины в продолжение франшизы. Об этом сообщил ТАСС кинопродюсер Иэн Смит в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге.

Иэн Смит спродюсировал фильмы "Безумный Макс: Дорога ярости", "Пятый элемент", "Фонтан", "Дитя человеческое" и ряд других кинокартин, получивших международную известность.

"Джордж Миллер планирует снять еще два фильма по вселенной "Безумного Макса". В этих кинокартинах режиссер планирует отдать дань уважения эпохе немого кино, временам американского актера и режиссера Бастера Китона", - сказал он.

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