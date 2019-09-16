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РФ и Иран обсудили сотрудничество в ядерной отрасли в рамках переговоров в Вене

11:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в понедельник в Вене сотрудничество в ядерной отрасли. Об этом сообщает агентство ИРНА.

В переговорах участвовали делегации из России и Ирана, которые возглавляли Лихачев и Салехи. Стороны обсудили практические шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества, а также улучшению взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Салехи прибыл в Вену для участия в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, где планирует провести консультации с рядом высокопоставленных лиц различных государств.


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