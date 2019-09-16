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В ходе торгов на бирже начали расти цены на нефть

11:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,98%, до уровня в 2818,14 пункта.

Индекс РТС вырос на 1,81% и составил 1393,67 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 8,6% и достигла 65,40 доллара за баррель.

Цена октябрьского фьючерса нефти WTI росла на 11,23% - до 61,79 за баррель, свидетельствовали данные торгов.


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