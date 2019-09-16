На Московской бирже растут акции крупнейших российских нефтяных компаний

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции крупнейших российских нефтяных компаний в ходе торгов на Московской бирже растут на 3% на фоне увеличения цен на нефть в связи с падением добычи в Саудовской Аравии после атак дронов на мощности Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объему нефтедобычи.

Так, по состоянию на 10:40 мск, акции "Роснефти" прибавили 3,61%, до 424,85 рубля за бумагу, "Лукойла" - на 2,71%, до 5,523 тыс. руб., а "Сургутнефтегаза" - на 2,18%, до 38,19 руб., свидетельствуют данные торгов.

Рынок акций показывает положительную динамику на фоне увеличения цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 7,8% и достигла отметки 65,32 доллара за баррель. Цена октябрьского фьючерса нефти WTI растет на 7,2% - до 59,11 доллара за баррель.







