На Московской бирже растут акции крупнейших российских нефтяных компаний
12:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акции крупнейших российских нефтяных компаний в ходе торгов на Московской бирже растут на 3% на фоне увеличения цен на нефть в связи с падением добычи в Саудовской Аравии после атак дронов на мощности Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объему нефтедобычи.
Так, по состоянию на 10:40 мск, акции "Роснефти" прибавили 3,61%, до 424,85 рубля за бумагу, "Лукойла" - на 2,71%, до 5,523 тыс. руб., а "Сургутнефтегаза" - на 2,18%, до 38,19 руб., свидетельствуют данные торгов.
Рынок акций показывает положительную динамику на фоне увеличения цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 7,8% и достигла отметки 65,32 доллара за баррель. Цена октябрьского фьючерса нефти WTI растет на 7,2% - до 59,11 доллара за баррель.
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