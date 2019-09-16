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Из-за Московского марафона в центре столицы перекроют в воскресенье ряд набережных и улиц

12:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть Бульварного и Садового кольца, ряд набережных и другие улицы в центре Москвы перекроют в воскресенье, 22 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.

Движение будет перекрыто, в частности, по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому Валу, Смоленской улице, по Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской, Космодамианской и ряду других набережных, Большому Устьинскому мосту.

Кроме того, нельзя будет проехать на машине по Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улице 1905 года, Красной Пресне, Баррикадной, Крымскому Валу. Закрыты будут также Новинский, Смоленский, Зубовский, Покровский, Яузский, Чистопрудный, Сретенский и некоторые другие бульвары, Крымский проезд, Калужская площадь, улица Большая Якиманка.

Не будет движения на Тверской улице от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара и на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд. Ограничения будут действовать с 07:00 до 17:00.

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