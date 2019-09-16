Из-за Московского марафона в центре столицы перекроют в воскресенье ряд набережных и улиц
12:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Часть Бульварного и Садового кольца, ряд набережных и другие улицы в центре Москвы перекроют в воскресенье, 22 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения.
Движение будет перекрыто, в частности, по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому Валу, Смоленской улице, по Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской, Космодамианской и ряду других набережных, Большому Устьинскому мосту.
Кроме того, нельзя будет проехать на машине по Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улице 1905 года, Красной Пресне, Баррикадной, Крымскому Валу. Закрыты будут также Новинский, Смоленский, Зубовский, Покровский, Яузский, Чистопрудный, Сретенский и некоторые другие бульвары, Крымский проезд, Калужская площадь, улица Большая Якиманка.
Не будет движения на Тверской улице от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара и на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд. Ограничения будут действовать с 07:00 до 17:00.
НОВОСТИ
- 12:15 16.09.2019
- На Московской бирже растут акции крупнейших российских нефтяных компаний
- 12:00 16.09.2019
- Ради мира в Йемене Тегеран готов сотрудничать с ООН - правительство Ирана
- 11:45 16.09.2019
- В ходе торгов на бирже начали расти цены на нефть
- 11:15 16.09.2019
- Посол Израиля на Украине потребовал привлечь к ответственности осквернивших памятник жертвам Холокоста
- 11:00 16.09.2019
- РФ и Иран обсудили сотрудничество в ядерной отрасли в рамках переговоров в Вене
- 10:45 16.09.2019
- Поток туристов из Финляндии в Эстонию может снизиться из-за российских бесплатных электронных виз
- 10:15 16.09.2019
- Игнорирование Минских соглашений должно повлечь за собой санкции для Украины - глава ДНР
- 10:00 16.09.2019
- Кинопродюсер Иэн Смит сообщил, о планах на съемку еще двух фильмов из серии "Безумный Макс"
- 09:45 16.09.2019
- К 2022 году РФ и Белоруссия могут перейти к общему внешнеторговому режиму
- 09:15 16.09.2019
- Власти оценивают ущерб от паводка 2019 года в Приамурью в сумму более чем 6 млрд руб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать