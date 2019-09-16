По учебной тревоге в Крыму подняли морскую пехоту и армейский корпус ЧФ
13:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в количестве около 3 тыс. человек в понедельник подняли по тревоге для проведения двусторонних учений по захвату и обороне морского побережья, сообщили журналистам в пресс- службе флота.
"Около 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения на полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.
По замыслу учений подразделения морской пехоты и береговой обороны ЧФ должны будут разыграть между собой ведение боевых действий по захвату и обороне побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадкой морского и воздушного десантов.
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