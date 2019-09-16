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МИД Китая выступил против военного вмешательства во внутриполитический кризис в Венесуэле

13:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая выступает против любого внешнего вмешательства во внутриполитический кризис в Венесуэле, в том числе военного вторжения. Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление венесуэльских властей о том, что Межамериканский договор о взаимной помощи (МДВП) может быть использован рядом государств в качестве предлога для военных действий в отношении Каракаса.

"Что касается кризиса в Венесуэле, то Китай выступает на стороне Устава ООН и базовых норм международного права. Мы полагаем, что необходимо принять меры для создания всеобъемлющего политического диалога и консультаций для разрешения проблемы между правительством и оппозицией в рамках конституции", - указала дипломат.

"Выступаем против внешнего вмешательства, в том числе военного вторжения и других внешних контактов. Призываем действовать конструктивно и в рамках международного права для содействия мирным переговорам и скорейшего политического урегулирования проблемы", - резюмировала она.

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