К концу недели в Подмосковье ожидаются ночные заморозки - Гидрометцентр
14:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура в Подмосковье может опуститься до трех градусов мороза в ночь на пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До четверга температура будет положительной, но в ночь на пятницу и субботу по [Московской] области прогнозируется понижение температуры ниже нулевой отметки", - сообщил он.
По словам Вильфанда, температура в эти ночи может опуститься до трех градусов мороза.
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