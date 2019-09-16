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К концу недели в Подмосковье ожидаются ночные заморозки - Гидрометцентр

14:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в Подмосковье может опуститься до трех градусов мороза в ночь на пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До четверга температура будет положительной, но в ночь на пятницу и субботу по [Московской] области прогнозируется понижение температуры ниже нулевой отметки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в эти ночи может опуститься до трех градусов мороза.


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