К концу недели в Подмосковье ожидаются ночные заморозки - Гидрометцентр

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в Подмосковье может опуститься до трех градусов мороза в ночь на пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До четверга температура будет положительной, но в ночь на пятницу и субботу по [Московской] области прогнозируется понижение температуры ниже нулевой отметки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в эти ночи может опуститься до трех градусов мороза.



