Приговор участнику несанкционированной акции Кремль комментировать не намерен - Песков
14:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует приговор бывшему росгвардейцу Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
"Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения", - сказал в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что "не следует делать каких-то обобщающих выводов" на основании одного дела.
"Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли этот инцидент повлиять на отношение граждан к Росгвардии.
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