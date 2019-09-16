Приговор участнику несанкционированной акции Кремль комментировать не намерен - Песков

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует приговор бывшему росгвардейцу Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

"Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения", - сказал в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что "не следует делать каких-то обобщающих выводов" на основании одного дела.

"Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли этот инцидент повлиять на отношение граждан к Росгвардии.



