Оргкомитет Универсиады 2023 года в Екатеринбурге возглавит Ольга Голодец
14:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Заместителями председателя организационного комитета назначены министр спорта Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также по согласованию заместителем назначен глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
Всего в состав комитета вошел 41 человек.
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