Оргкомитет Универсиады 2023 года в Екатеринбурге возглавит Ольга Голодец

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями председателя организационного комитета назначены министр спорта Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также по согласованию заместителем назначен глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Всего в состав комитета вошел 41 человек.







