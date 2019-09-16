0
0
126
НОВОСТИ

Оргкомитет Универсиады 2023 года в Екатеринбурге возглавит Ольга Голодец

14:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями председателя организационного комитета назначены министр спорта Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также по согласованию заместителем назначен глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Всего в состав комитета вошел 41 человек.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 16.09.2019
Лондон еще не отправил предложений по Brexit в ЕС
0
4
15:45 16.09.2019
В Анкаре в закрытом для прессы режиме проходит встреча Путин и Эрдогана
0
40
15:15 16.09.2019
В новосибирском вирусологическом центре локализован и ликвидирован пожар - мэр
0
91
15:00 16.09.2019
В Персидском заливе задержано судно по подозрению в контрабанде топлива - агентство
0
117
14:15 16.09.2019
Приговор участнику несанкционированной акции Кремль комментировать не намерен - Песков
0
167
14:00 16.09.2019
К концу недели в Подмосковье ожидаются ночные заморозки - Гидрометцентр
0
169
13:53 16.09.2019
Собянин рассказал о создании единой электронной базы детских прививок
0
154
13:45 16.09.2019
МИД Китая выступил против военного вмешательства во внутриполитический кризис в Венесуэле
0
184
13:15 16.09.2019
Оборонная доктрина Ирана противоречит производству ядерного оружия - Али Акбар Салехи
0
197
13:00 16.09.2019
По учебной тревоге в Крыму подняли морскую пехоту и армейский корпус ЧФ
0
206

Возврат к списку