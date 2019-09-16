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В Персидском заливе задержано судно по подозрению в контрабанде топлива - агентство

15:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские пограничники задержали по подозрению в контрабанде топлива судно, направлявшееся в ОАЭ. Об этом в понедельник сообщило агентство Фарс.

Отмечается, что судно, задержанное в Персидском заливе, следовало из расположенной на юге Ирана провинции Хормозган. На его борту находилось 250 тысяч литров контрабандного дизельного топлива.

Задержание произошло в нескольких десятках километров от острова Большой Танб. Находившаяся на борту команда из 11 человек арестована и передана в распоряжение судебных органов.


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