В Персидском заливе задержано судно по подозрению в контрабанде топлива - агентство

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские пограничники задержали по подозрению в контрабанде топлива судно, направлявшееся в ОАЭ. Об этом в понедельник сообщило агентство Фарс.

Отмечается, что судно, задержанное в Персидском заливе, следовало из расположенной на юге Ирана провинции Хормозган. На его борту находилось 250 тысяч литров контрабандного дизельного топлива.

Задержание произошло в нескольких десятках километров от острова Большой Танб. Находившаяся на борту команда из 11 человек арестована и передана в распоряжение судебных органов.



