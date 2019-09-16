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НОВОСТИ

Лондон еще не отправил предложений по Brexit в ЕС

16:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз все еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам встречи в Люксембурге главы ЕК Жан-Клода Юнкера и британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Президент Юнкер напомнил (Джонсону - прим. ТАСС), что Великобритания ответственна за то, чтобы предложить функциональные с правовой точки зрения решения, совместимые с соглашением о выходе [от 25 ноября]. Президент Юнкер подчеркнул неизменную готовность Еврокомиссии изучить, отвечают ли такие предложения целям "бэкстопа" (временный режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit - прим. ТАСС). Таких предложений пока не поступало", - отмечается в коммюнике.

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