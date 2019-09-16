0
0
82
НОВОСТИ

К концу дня учебный корабль "Перекоп" войдет в море Лаптевых

16:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный корабль "Перекоп", совершающий трансарктический переход по маршруту Северного морского пути, вошел в пролив Вилькицкого и до конца дня выйдет в море Лаптевых. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы в флота.

"Перекоп" завершит проход пролива Вилькицкого и войдет в море Лаптевых к исходу суток. По гидрометеорологическому прогнозу, ледовая обстановка по маршруту его дальнейшего перехода до Берингова пролива - благоприятная, что позволит кораблю действовать самостоятельно", - сообщает пресс- служба.

Накануне в Карском море корабль встретился с атомным ледоколом "Вайгач", который на прошлой неделе обеспечил ледовую проводку кораблей и судов арктической группировки Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:15 16.09.2019
Проблему нехватки медицинских специалистов может решить переквалификация - Минздрав РФ
0
40
17:00 16.09.2019
На фоне атак может усилиться обмен разведданными между США и Саудовской Аравией
0
75
16:45 16.09.2019
В 39,7 млн долларов обойдется украинцам содержание президента в 2020 году
0
99
16:27 16.09.2019
Ежегодный мотофестиваль пройдет на проспекте Сахарова 21 сентября
0
110
16:00 16.09.2019
Лондон еще не отправил предложений по Brexit в ЕС
0
131
15:45 16.09.2019
В Анкаре в закрытом для прессы режиме проходит встреча Путина и Эрдогана
0
182
15:15 16.09.2019
В новосибирском вирусологическом центре локализован и ликвидирован пожар - мэр
0
176
15:00 16.09.2019
В Персидском заливе задержано судно по подозрению в контрабанде топлива - агентство
0
218
14:45 16.09.2019
Оргкомитет Универсиады 2023 года в Екатеринбурге возглавит Ольга Голодец
0
192
14:15 16.09.2019
Приговор участнику несанкционированной акции Кремль комментировать не намерен - Песков
0
237

Возврат к списку