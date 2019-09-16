К концу дня учебный корабль "Перекоп" войдет в море Лаптевых

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный корабль "Перекоп", совершающий трансарктический переход по маршруту Северного морского пути, вошел в пролив Вилькицкого и до конца дня выйдет в море Лаптевых. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы в флота.

"Перекоп" завершит проход пролива Вилькицкого и войдет в море Лаптевых к исходу суток. По гидрометеорологическому прогнозу, ледовая обстановка по маршруту его дальнейшего перехода до Берингова пролива - благоприятная, что позволит кораблю действовать самостоятельно", - сообщает пресс- служба.

Накануне в Карском море корабль встретился с атомным ледоколом "Вайгач", который на прошлой неделе обеспечил ледовую проводку кораблей и судов арктической группировки Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков".



