К концу дня учебный корабль "Перекоп" войдет в море Лаптевых
16:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учебный корабль "Перекоп", совершающий трансарктический переход по маршруту Северного морского пути, вошел в пролив Вилькицкого и до конца дня выйдет в море Лаптевых. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы в флота.
"Перекоп" завершит проход пролива Вилькицкого и войдет в море Лаптевых к исходу суток. По гидрометеорологическому прогнозу, ледовая обстановка по маршруту его дальнейшего перехода до Берингова пролива - благоприятная, что позволит кораблю действовать самостоятельно", - сообщает пресс- служба.
Накануне в Карском море корабль встретился с атомным ледоколом "Вайгач", который на прошлой неделе обеспечил ледовую проводку кораблей и судов арктической группировки Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков".
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