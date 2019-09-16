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В 39,7 млн долларов обойдется украинцам содержание президента в 2020 году

16:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Содержание президента Украины и его офиса в 2020 году обойдется украинцам в 986,6 млн гривен ($39,7 млн), что на 4,2% больше по сравнению с текущим годом. Эти расходы на организацию информационно- аналитического и материально-технического обеспечения Владимира Зеленского и офиса президента заложены в проект бюджета на будущий год, внесенный правительством в воскресенье на утверждение Верховной рады.

Госбюджет на 2019 год предусматривает выделение 947,2 млн гривен на обслуживание президента, и впервые за последние пять лет эти расходы были снижены.


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