На фоне атак может усилиться обмен разведданными между США и Саудовской Аравией
17:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность усиления обмена разведывательной информацией с Саудовской Аравией на фоне атак на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко"). Об этом в понедельник сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные официальные лица США.
Собеседники агентства в то же время отказались уточнить, насколько Вашингтон планирует увеличить объем предоставляемых Эр-Рияду разведывательных данных. Рейтер отмечает, что Соединенные Штаты, которые настороженно относятся к участию аравийской коалиции в межйеменском конфликте, до настоящего времени были избирательны в предоставлении информации об угрозах со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", которые взяли на себя ответственность за нападения на НПЗ Саудовской Аравии.
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