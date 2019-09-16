Проблему нехватки медицинских специалистов может решить переквалификация - Минздрав РФ
17:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблему нехватки того или иного специалиста в системе здравоохранения России может решить программа переквалификации. Такое мнение в понедельник высказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на форуме по биомедицинских технологиям "Биотехмед - 2019".
"Есть такая форма, которая называется профессиональная переподготовка. Она позволяет при наличии острой проблемы в том или ином специалисте <...> выбрать родственную смежную профессию, <...> которая позволяет свести одну программу с другой в достаточно быстрый срок, адаптировав образовательную программу к конкретному специалисту. <...> Каждый человек, который подготовится в рамках этой программы, должен быть трудоустроен в рамках национального проекта и начать работать по смежной специальности или поменять специальность, получив полную переквалификацию", - рассказала она.
По словам Семеновой, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на данную программу выделяется 500 млн рублей ежегодно. В текущем году уже выпустились первые 5 тыс. специалистов.
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