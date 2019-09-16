Проект санкций против РФ не нашел поддержки в комитете парламента Грузии

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет парламента Грузии по вопросам интеграции с Европой в понедельник большинством голосов выступил против проекта постановления оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу", предлагающей властям республики обратиться к США и ЕС с просьбой ввести дополнительные санкции против России. Заседание комитета в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

"Для нашей страны сегодня главным является стабильность и безопасность. Вы согласны с этим? Стабильность и безопасность нам нужна для того, чтобы наш путь в Евросоюз и НАТО был более безопасным. Вы ведь и в этом согласитесь со мной? Нам ни к чему ваши крики, так как международное сообщество и так мобилизовано вокруг самой больной для нас темы", - сказала член комитета София Кацарава, обращаясь к депутату от "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, который вынес на слушание проект постановления.

"Европейская Грузия" в понедельник внесла на рассмотрение в парламент проект постановления, который подразумевает, чтобы одним из обстоятельств введения санкций США и Евросоюзом против РФ было невыполнение Москвой соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Оппозиция также предлагает ввести санкции против России из-за убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория в мае 2016 года на границе с Абхазией и в связи со смертью Арчила Татунашвили в феврале 2018 года в цхинвальском изоляторе. "Европейская Грузия" также предлагает вводить персональные санкции против всех тех людей, которые арендуют частную собственность в Абхазии и Южной Осетии, ранее принадлежавшую гражданам Грузии.