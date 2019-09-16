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Рухани: Американские войска должны немедленно покинуть Сирию

20:23 16.09.2019 Источник: Интерфакс

Войска США должны незамедлительно покинуть Сирию, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Президент США в прошлом году говорил о своем решении вернуть свои войска из Сирии, но судьба его речи была такой же, как и любая другая - утверждения, которые не соответствовали истине в прошлом, не имеют воли в будущем", - сказал Рухани.

Он также заявил: "Подчеркиваю необходимость того, чтобы американские войска скорее покинули этот регион, и чтобы суверенитет сирийского правительства распространялся на восток и север Евфрата, также, как и на основную часть Сирии".


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