Рухани: Американские войска должны немедленно покинуть Сирию

20:23 Источник: Интерфакс

Войска США должны незамедлительно покинуть Сирию, заявил президент Ирана Хасан Рухани.



"Президент США в прошлом году говорил о своем решении вернуть свои войска из Сирии, но судьба его речи была такой же, как и любая другая - утверждения, которые не соответствовали истине в прошлом, не имеют воли в будущем", - сказал Рухани.

Он также заявил: "Подчеркиваю необходимость того, чтобы американские войска скорее покинули этот регион, и чтобы суверенитет сирийского правительства распространялся на восток и север Евфрата, также, как и на основную часть Сирии".



