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В перестрелке на границе с Таджикистаном ранены шесть киргизских пограничников

21:45 16.09.2019 Источник: Интерфакс

В перестрелке на киргизско-таджикской границе ранения получили шесть военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в ГПС.

"В ходе обстрела из гранатометов, произведенного таджикской стороной, погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов. Шестеро военнослужащих получили ранения различной степени", - сказал собеседник агентства.

Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

В пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили о восьми пострадавших, среди них есть ребенок.


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