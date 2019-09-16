В перестрелке на границе с Таджикистаном ранены шесть киргизских пограничников

21:45 Источник: Интерфакс

В перестрелке на киргизско-таджикской границе ранения получили шесть военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в ГПС.

"В ходе обстрела из гранатометов, произведенного таджикской стороной, погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов. Шестеро военнослужащих получили ранения различной степени", - сказал собеседник агентства.

Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

В пресс-службе Минздрава Киргизии сообщили о восьми пострадавших, среди них есть ребенок.



