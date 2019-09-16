Путин предложил Саудовской Аравии принять "мудрое решение" и купить С-300 либо С-400
22:20 16.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии принять мудрое решение и закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.
"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал российский лидер.
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