Путин предложил Саудовской Аравии принять "мудрое решение" и купить С-300 либо С-400

22:20 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии принять мудрое решение и закупить российские ЗРК С-300 или С-400, чтобы обезопасить свою территорию.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал российский лидер.



