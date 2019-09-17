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Футболисты, осужденные за драку в Москве, выйдут из колонии по УДО

08:30 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за драки в центре Москвы, выйдут из колонии в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в уголовно-исполнительной системе.


Решение об условно-досрочном освобождении футболистов 6 сентября принял Алексеевский районный суд Белгородской области, удовлетворив ходатайства защиты осужденных. Прокуратура поддержала позицию адвоката и отметила, что осужденные положительно зарекомендовали себя и имеют два поощрения. В связи с этим прокуратура заявила, что не будет обжаловать решение суда и братья Кокорины и Мамаев будут освобождены из колонии по истечении 10 дней для вступления решения в законную силу. Потерпевшая сторона также не изъявляла желание обжаловать решение об УДО.

Источник ТАСС пояснил, что администрация колонии обязана на 11-й день отпустить их по УДО в первой половине дня, что предусмотрено Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Адвокат Юрий Падалко ранее заявил, что футболисты, "скорее всего, вернутся в спорт и продолжат футбольную карьеру".

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