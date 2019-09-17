Из-за обвинений в шпионаже посольство РФ обратилось в Госдеп США за разъяснениями
08:40 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии диппредставительства РФ.
"Масштабный кризис "рашагейта" после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера поставил под угрозу всю многолетнюю русофобскую кампанию в американских СМИ, подогревавшуюся т. н. экспертным сообществом. Становится очевиден искусственный и сугубо внутриполитический "заказ" на очернение России и вышедшую из-под контроля санкционную истерию", - констатировали в посольстве. При этом определенные круги вашингтонского истеблишмента "не могут мириться с перспективами нормализации двусторонних отношений". "Постепенное возобновление российско- американского диалога по ряду актуальных международных проблем вызывает у них, по всей видимости, острое неприятие, - обратили внимание в диппредставительстве. - Иначе нельзя трактовать ответную реакцию представителей "глубинного государства", на измышлениях которых и выстроена публикация Yahoo News. В очередной раз объектом их лживых "разоблачений" стали российские дипломаты".
"Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности, - подчеркивается в комментарии. - Намерены обратиться за разъяснениями в Госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких".
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