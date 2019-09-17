Законопроект о создании вытрезвителей нашел поддержку в кабинете министров

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает право регионам создавать медицинские вытрезвители. Об этом говорится в одобренном комиссией проекте официального отзыва кабинета министров, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что правительство РФ поддерживает необходимость правового регулирования вопросов, связанных с организацией специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. "Вместе с тем в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в специализированных учреждениях", - говорится в проекте отзыва.

Кроме того, в правительстве отмечают, что законопроект должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, так как предусмотренное инициативой закрепление за органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления новых полномочий может потребовать дополнительных расходов соответствующих бюджетов.







