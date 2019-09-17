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НОВОСТИ

В штате Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

09:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в понедельник на территории американского штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 75 км к северо- западу от Анкориджа - крупнейшего города штата с населением примерно 290 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине около 53 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или возможной угрозе цунами не поступало.



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