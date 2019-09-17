Для торговых переговоров США посетит зам министр финансов КНР

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министр финансов КНР Ляо Минь в среду посетит США для торгово-экономических переговоров. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

"Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь в среду во главе делегации посетит США для проведения с американской стороной торгово-экономических консультаций" в рамках подготовки к организации в октябре в Вашингтоне 13-го раунда китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, указывается в сообщении агентства.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщило о том, что переговоры США и Китая по вопросам торговли на уровне заместителей главных переговорщиков начнутся в четверг, 19 сентября, в Вашингтоне.





