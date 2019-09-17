Для торговых переговоров США посетит зам министр финансов КНР
09:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министр финансов КНР Ляо Минь в среду посетит США для торгово-экономических переговоров. Об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.
"Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь в среду во главе делегации посетит США для проведения с американской стороной торгово-экономических консультаций" в рамках подготовки к организации в октябре в Вашингтоне 13-го раунда китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, указывается в сообщении агентства.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщило о том, что переговоры США и Китая по вопросам торговли на уровне заместителей главных переговорщиков начнутся в четверг, 19 сентября, в Вашингтоне.
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