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Иран исключает возможность ведения переговоров с США - аятолла Али Хаменеи

10:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. Об этом сообщает во вторник агентство Тасним.

"Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления [на Иран]", - сказал аятолла.


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