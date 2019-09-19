Иран исключает возможность ведения переговоров с США - аятолла Али Хаменеи

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. Об этом сообщает во вторник агентство Тасним.

"Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления [на Иран]", - сказал аятолла.



