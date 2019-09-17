Италия: Прогремел сильный взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии
09:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni ("Эни") в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии). Как сообщает во вторник агентство АНСА, высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.
По данным местной мэрии, никто не пострадал. На месте работают расчеты пожарных. Eni проводит свои проверки и заверяет, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.
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