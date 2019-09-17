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К работе приступил второй созыв Госсовета Крыма

11:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный совет Республики Крым второго созыва приступил к своей работе, открыв пленарное заседание первой сессии, депутатам предстоит избрать руководящие органы регионального парламента и главу республики, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Первая сессия Государственного совета Республики Крым объявляется открытой", - сообщил председательствующий на заседании депутат 72-летний Ефим Фикс. Он сообщил, что, как старейший из депутатов, в соответствии с законодательством республики, открывает и ведет первое заседание до избрания спикера.

Перед началом сессии прозвучали гимны России и Республики Крым. С информацией о результатах выборов в Госсовет выступил председатель крымского избиркома Михаил Малышев.


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