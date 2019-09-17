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ВС Японии могут эволюционировать в воздушно-космические - Абэ

11:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушные Силы самообороны Японии в перспективе могут эволюционировать в воздушно- космические. Об этом, выступая во вторник перед руководящим составом национальных Сил самообороны, заявил премьер- министр Синдзо Абэ.

"Это не разговоры из разряда фантазий", - приводит его слова агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено уже в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны страны. В него должны будут войти около около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио). Основной задачей структуры станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

В настоящее время правительство Японии специально для этого разрабатывает систему мониторинга с использованием наземных радаров и телескопов. Как ожидается, ее эксплуатация начнется через четыре года.

Изначально Япония планировала создать новое подразделение в 2022 году, однако сроки были перенесены на более ранний период. Это связано в том числе с тем, что США в 2020 году также решили сформировать свои Космические силы. Предполагается, что обе эти структуры будут активно сотрудничать.

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