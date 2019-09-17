В Петербурге открылась выставка истории российско-китайских отношений

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка архивных документов и музейных экспонатов, являющихся свидетельствами истории российско-китайских отношений, открылась во вторник в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.

"Выставка, посвященная 70-летию образования Китайской Народной Республики, уже прошла с успехом в этом году в городе Чэнду, теперь с ней может познакомиться российская общественность. Экспозиция включает в себя документы, рассказывающие о четырехсотлетней истории наших отношений, экономических, культурных и дипломатических связях. Особое внимание уделено периоду после образования КНР в 1949 году", - сказала на открытии выставки заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, отметив вклад архивистов в "укрепление дружбы и взаимопонимания между братскими народами [двух стран]".

Заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань, также принимавшая участие в открытии экспозиции, отметила, что "документы и фотографии на выставке в разных плоскостях показывают живую историю китайско-российской дружбы". "Надеюсь, что архивные ведомства двух стран будут расширять практическое сотрудничество, организовывать выставки архивных документов, выпускать их сборники, налаживать контакты между архивно-академическими кругами, полноценно демонстрировать историческую память о дружественных контактах двух народов, чтобы накопленный опыт сегодня служил двум народам", - сказала она.