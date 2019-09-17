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В Германии поступили в продажу мемуары Эдварда Сноудена

12:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мемуары бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который получил убежище в РФ, появилась во вторник в продаже в немецких магазинах. В берлинских торговых сетях доступны оригинальная англоязычная версия и перевод на немецкий язык, передает корр. ТАСС.

Книга, получившая название Permanent Record ("Личное дело"), состоит из трех частей, которые разделены в общей сложности на 29 глав. Каждая глава посвящена определенному этапу жизни автора. Немецкоязычная версия в твердой обложке насчитывает 428 страниц, оригинал в мягкой обложке - 340. Стоимость составляет 22 и 21 евро, соответственно.

"Мы получили пока немного экземпляров, - сказала корр. ТАСС сотрудница торговой сети Dussmann ("Дусман"). - В общей сложности около сотни книг. Но за вторник о них еще мало кто спрашивал".

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