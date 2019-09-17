Самолеты-разведчики США второй раз за неделю пролетели вблизи корейской границы

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный самолет ВВС США второй раз за неделю совершил полет вблизи межкорейской границы. Об этом в пятницу сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в Южной Корее в небе над соседней с Сеулом провинцией Кёнгидо и городом Инчхоном неподалеку от границы с КНДР.



