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Самолеты-разведчики США второй раз за неделю пролетели вблизи корейской границы

12:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный самолет ВВС США второй раз за неделю совершил полет вблизи межкорейской границы. Об этом в пятницу сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в Южной Корее в небе над соседней с Сеулом провинцией Кёнгидо и городом Инчхоном неподалеку от границы с КНДР.


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